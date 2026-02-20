14ª Edizione di Sport Senza Confini: Eventi Multisportivi e Turismo Sportivo nella Val Vibrata

Giunge alla 14ª edizione “Sport Senza Confini”, il grande contenitore di eventi sportivi nato nel 2012 dalla collaborazione tra SSD Sport in Tour, ideata da Giampaolo Morsa, e il Consorzio Alberghiero Costa dei Parchi.

Un progetto che negli anni è cresciuto fino a diventare uno dei più importanti appuntamenti sportivi del Centro Italia, capace di coniugare sport, turismo e promozione territoriale, con un’attenzione speciale all’inclusione e al Fair Play.

La manifestazione coinvolge squadre dilettantistiche e società professionistiche provenienti da tutta Italia e, in programma dal 3 aprile al 7 giugno, rappresenta un’opportunità per praticare sport in un contesto straordinario, favorendo la scoperta del territorio e stimolando la socializzazione attraverso attività sportive e culturali.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 37.000 presenze, a conferma del crescente successo dell’iniziativa.

Presentazione ufficiale del 4 marzo, Alba Adriatica

La conferenza stampa di presentazione si terrà il 4 marzo presso Villa Flajani ad Alba Adriatica.

A guidare la cerimonia sarà la giornalista sportiva Simona Rolandi, affiancata dai testimonial Bruno Giordano e Giuseppe Giannini.

Interverranno inoltre:

• il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio;

• la Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone;

• la Sindaca di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, padrona di casa;

• i Sindaci dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata.

Un progetto in continua espansione

Con il contributo della Regione Abruzzo, della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, dei progetti dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata e con il sostegno della Regione Lazio, l’evento amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione.

Saranno coinvolti i Comuni della Val Vibrata: Alba Adriatica, Nereto, Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Tortoreto, oltre alla confermata partecipazione del Comune di Giulianova.

L’organizzazione delle prenotazioni alberghiere sarà curata dalla BK Sport In Tour SRL, mentre la gestione tecnico-logistica e sportiva resterà affidata allo staff di SSD Sport in Tour, in collaborazione con AICS Lazio, sotto l’egida dell’AICS.

Il programma della 14ª edizione

La presentazione sarà l’occasione per svelare il calendario delle competizioni, le discipline coinvolte e le attività collaterali che arricchiranno l’evento, con un focus particolare sulla promozione dei valori dello sport e sulla creazione di esperienze inclusive per tutti i partecipanti.

Discipline sportive dal 3 aprile al 7 giugno:

Calcio giovanile: tornei a carattere nazionale e internazionale lungo tutta la costa adriatica, con oltre 300 società partecipanti, tra cui squadre di rilievo come Roma, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Ascoli, Pescara, Inter e Ancona.

Altri sport: Dal 8 al 10 maggio, tra Tortoreto e Alba Adriatica, si terrà l’evento multisportivo “Sport Senza Confini”, che includerà:

• Padel – Torneo interregionale open (maschile, femminile, misto)

• Catch’n Serve Ball – Torneo interregionale

• Pallavolo – Torneo interregionale

• Basket – Torneo interregionale giovanile open (5vs5 e 3vs3)

• Calcio Amatoriale – Finali provinciali e regionali Lazio

• Pattinaggio Artistico – Torneo interregionale (novità 2026)

Ogni evento condivide un unico denominatore: far conoscere e valorizzare i territori ospitanti.

Il claim della manifestazione è: “Il turismo sportivo, lo sport al servizio del territorio”.

Fair Play e Inclusione: i valori di Sport Senza Confini

Due pilastri fondamentali della manifestazione sono la cultura del Fair Play e l’inclusione. L’obiettivo è creare un ambiente accogliente, dove ogni partecipante si senta rispettato e valorizzato, indipendentemente dalle differenze personali, culturali o sociali.

La crescita del movimento calcistico giovanile è in costante sviluppo anche grazie alla solida collaborazione con la Confederazione Calcistica Italiana, che promuove iniziative orientate alla formazione tecnica, educativa e personale dei ragazzi.

Promuovere l’inclusione significa abbattere le barriere che possono isolare le persone, che siano legate a disabilità, differenze culturali o altre fragilità, per costruire uno spazio in cui la diversità diventa una ricchezza. In un gruppo sportivo questo si traduce nel dare a tutti la possibilità di partecipare, adattando le attività per garantire che ogni ragazzo possa esprimersi al meglio. Significa imparare a sostenersi a vicenda, riconoscendo che ognuno ha i propri tempi e capacità e che insieme si cresce più forti.

Per questo motivo, Sport in Tour, insieme ad Animasit, animeranno le giornate e le serate dedicate alle famiglie presenti alle manifestazioni, con attività di intrattenimento e momenti di condivisione. Gli animatori proporranno inoltre ulteriori iniziative e sorprese pensate per coinvolgere partecipanti e accompagnatori.

Promuovere l’inclusione attraverso Sport Senza Confini significa aiutare i ragazzi a sviluppare empatia, rispetto e spirito di squadra, valori fondamentali non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana.

L’obiettivo è creare un ambiente in cui nessuno si senta escluso e in cui ciascuno possa contribuire, con la propria unicità, al successo collettivo. Questo è il messaggio che gli eventi intendono trasmettere ed è il cuore pulsante di Sport Senza Confini.

Date dei tornei previsti dalla Manifestazione “Sport senzaConfini”:

3–6 Aprile | Alba Adriatica (TE)

10ª edizione Trofeo del Grifone – Torneo nazionale di calcio giovanile

3–6 Aprile | Giulianova (TE)

12ª edizione Memorial Emilio Della Penna – Torneo nazionale di calcio giovanile con squadre professionistiche

3–6 Aprile | San Benedetto del Tronto (AP)

8ª edizione Easter Cup – Perla dell’Adriatico – Torneo di calcio giovanile A11

24–26 Aprile | Alba Adriatica (TE)

13ª edizione Coppa Costa dei Parchi – Torneo nazionale di calcio giovanile

24–26 Aprile | Tirrenia (PI)

3ª edizione Future Generation Talent – Torneo nazionale di calcio giovanile

30 Aprile – 3 Maggio | Tortoreto Lido (TE)

8ª edizione Enjoy Cup – Fun Player Cup – Torneo nazionale di calcio giovanile

8–10 Maggio | Tortoreto Lido – Alba Adriatica

Sport Senza Confini – Evento Multisport

15–17 Maggio | Alba Adriatica (TE)

Coppa del Pulcino – Torneo interregionale di calcio A11 e giovanile

15–17 Maggio | Alba Adriatica (TE)

Trofeo Terre Picene – Torneo interregionale di calcio a 8 giovanile

5–8 Giugno | Tortoreto (TE)

Tortoreto Cup – Torneo interregionale di calcio A5 Futsal

5–7 Giugno | Giulianova (TE)

8ª edizione Giulianova Summer Cup – Torneo nazionale di calcio giovanile

5–7 Giugno | Tortoreto Lido (TE)

6ª edizione Vibrata Cup – Torneo nazionale di calcio giovanile agonistico

5–7 Giugno | San Benedetto del Tronto (AP)

6ª edizione Riviera delle Palme – Torneo interregionale di calcio giovanile