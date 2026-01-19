𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚, 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐒𝐞𝐠𝐧𝐢

Il Comune di Guidonia Montecelio avvia il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS), confermando l’impegno dell’Amministrazione verso una Città più accessibile e inclusiva.
Sarà presentato giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 18:30, presso la Sala della Cultura, in via Ferrulli.
All’incontro partecipano, tra gli altri, il Sindaco Mauro Lombardo, il Presidente del Consiglio Erick D’Alisa e l’Assessore alle Politiche Sociali Cristina Rossi.
“Questo servizio, che rappresenta un diritto fondamentale, diventa finalmente realtà. Con l’attivazione dell’interpretariato LIS vogliamo garantire che ogni cittadino possa dialogare con la propria Amministrazione, accedere ai servizi e partecipare pienamente alla vita della comunità”.
Nel corso della presentazione saranno illustrate le modalità operative del servizio, i canali di prenotazione e tutte le informazioni utili per l’utilizzo dell’interpretariato.