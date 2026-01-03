𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 – 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨

La Giunta Comunale di Guidonia Montecelio ha approvato, nei giorni scorsi, il Protocollo di Intesa per la valorizzazione, la programmazione e la disciplina regolamentare del Polo estrattivo del Travertino Romano, un settore strategico per l’economia locale e per l’identità produttiva del territorio.

Il documento è la risultante di un percorso di confronto avviato con gli operatori del comparto estrattivo e mira a definire una cornice condivisa per lo sviluppo sostenibile dell’area, nel rispetto delle esigenze produttive, della tutela ambientale e della pianificazione urbanistica.



Il Protocollo individua tre assi strategici:



𝐏𝐢𝐚𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚: predisposizione e approvazione di uno strumento attuativo dedicato al bacino estrattivo, in grado di disciplinare in modo puntuale la trasformazione dell’area e integrare i contenuti previsti dalla normativa regionale.

𝐑𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐞: collaborazione per la redazione di un Regolamento comunale che disciplini modalità, criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alla attività di ricerca di materiali di cava nonché per l’attività di coltivazione delle cave.

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚𝐧𝐨: promozione di iniziative culturali, formative e divulgative – tra cui convegni, seminari, corsi di formazione professionale, ricerche, rilevazioni, studi e pubblicazioni – per rafforzarne la conoscenza.



“Con l’approvazione del Protocollo di Intesa, il Comune si è impegnato a istituire un tavolo tecnico permanente con gli operatori del settore, mettendo a disposizione competenze e professionalità interne. L’obiettivo è quello di predisporre gli atti necessari a una pianificazione urbanistica e una regolamentazione delle attività estrattive condivisa e in linea con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.